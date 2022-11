WTAD 2022: a Minturno l’esercitazione per rischio tsunami in due Istituti Scolastici

MeteoWeb

Oggi 5 novembre ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sugli Tsunami #TsunamiDay 2022 (WTAD 2022). Per l’occasione, il comune di Minturno (LT), candidato Tsunami Ready, ha pianificato un’esercitazione sul campo per sensibilizzare gli alunni di due scuole primarie al rischio tsunami. Infatti, ieri 4 novembre, la Protezione Civile Locale ha testato il sistema di allertamento mobile.

Alle ore 11:00, il pick-up della Protezione Civile ha raggiunto il piazzale antistante la scuola media statale “Angelo De Santis” e la scuola primaria “Gianni Rodari”. Il segnale sonoro emesso dalla sirena del mezzo in concomitanza all’avviso emanato dai volontari della Protezione Civile ha attivato il piano di evacuazione per allerta tsunami in entrambe gli Istituti. Gli studenti, seguendo i protocolli di emergenza, si sono spostati ai piani alti dell’edificio ove, assistiti dal personale docente, hanno atteso il segnale di fine esercitazione.

I ricercatori del CAT-INGV, presenti durante lo svolgimento dell’esercitazione, hanno successivamente tenuto una lezione/debriefing orientata agli alunni e al personale docente che ha preso parte all’evacuazione. E’ stato inoltre distribuito del materiale didattico/divulgativo sul rischio terremoto e tsunami.

Questa esercitazione, svolta in occasione del WTAD 2022, rientra tra le attività previste dal programma Tsunami Ready.