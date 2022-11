Il tempo stringe: la missione Artemis I della NASA potrebbe “scadere”

MeteoWeb

La data di lancio della missione Artemis I della NASA continua a essere posticipata a causa di problemi tecnici e tempeste, e la scadenza dei suoi booster a combustibile solido si avvicina rapidamente.

Il lancio di Artemis I prevede il liftoff di un razzo Space Launch System, aiutato da due booster, per inviare una capsula Orion (senza equipaggio) sulla Luna. Questo viaggio è stato nuovamente posticipato, questa volta a mercoledì 16 novembre, a causa dell’imminente arrivo della tempesta tropicale Nicole sulla Space Coast della Florida. Le immagini satellitari mostrano Nicole attualmente nell’Oceano Atlantico, vicino al Kennedy Space Center (KSC) della NASA, mentre genera venti fino a 110 km/h mentre si avvicina al Launch Pad 39B, dove si trova lo stack Artemis I, pronto ad affrontare la tempesta.

Missione Artemis, le date di scadenza

Ora che la missione lunare è stata nuovamente rinviata, si teme che parte del suo hardware possa scadere prima del lancio. Ad esempio, si stanno avvicinando diverse scadenze chiave riguardanti i due razzi a propellente solido della missione, costruiti da Northrop Grumman. Se Artemis I non verrà lanciata entro metà dicembre, la NASA dovrà analizzare i booster per stabilire se sono ancora validi oltre le attuali date di scadenza. Durante un briefing con i media il 3 novembre, i funzionari della NASA hanno spiegato che diversi componenti dei booster del veicolo SLS si stanno avvicinando alle loro attuali date di scadenza, sulla base delle analisi più recenti condotte dai membri del team.

Cliff Lanham, senior vehicle operations manager dell’Exploration Ground Systems Program presso il KSC, ha affermato che un conto alla rovescia inizia non appena un razzo viene “impilato”, ora il termine inizia a diventare pressante.

“Quando impili il primo segmento sul segmento posteriore, avvii un conto alla rovescia che originariamente era di 12 mesi,” ha detto Lanhan. “Attualmente è stato valutato fino a 23 mesi, ed è in scadenza. Un pezzo scade il 9 dicembre di quest’anno e l’altro il 14 dicembre di quest’anno“. Un altro rating di esposizione ambientale scade il 15 dicembre, ha aggiunto.

Se la missione Artemis I non verrà lanciata entro quelle date, il team della missione dovrà condurre ulteriori analisi per stabilire se le date di scadenza dei vari componenti del razzo potrebbero essere estese, ha affermato Jim Free, associate administrator dell’Exploration Systems Development Mission Directorate presso il quartier generale della NASA.

Missione Artemis della NASA, il lancio del 16 novembre

La NASA ha attualmente previsto una finestra di 2 ore per il lancio di Artemis I che si aprirà alle 07:04 ora italiana di mercoledì 16 novembre. In caso di successo, il liftoff lancerà una capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare e ritorno. Il lancio sarà la prima missione del programma Artemis che vedrà gli umani tornare sulla Luna, vicino al polo sud, nel 2025 o 2026, con l’obiettivo finale di stabilire una base permanente sul satellite.