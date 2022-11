Missione Artemis, Saccoccia (ASI): “torniamo sulla Luna per restarci”

MeteoWeb

Successo per il lancio avvenuto questa mattina, alle 07:48 ora italiana, della missione lunare Artemis I della NASA.

Secondo il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia è “l’inizio di una nuova grande collaborazione internazionale che vede ancora una volta l’Italia e l’intera filiera industriale tra i protagonisti, continuando un percorso che ci ha resi nel tempo partner di eccellenza nella sfida dell’esplorazione spaziale. Europa, USA e molti altri Paesi nel mondo uniti in unico obiettivo destinato al progresso di tutta l’umanità: tornare sulla Luna per restarci!”

“A cinquant’anni dall’ultima missione Apollo, oggi, con Artemis 1 andiamo sulla Luna per fare nuove scoperte, imparare a vivere e lavorare oltre i confini del nostro pianeta. Questa missione rappresenta un grande momento per tutti coloro che stanno contribuendo a questo entusiasmante progetto, ma anche per tutti coloro che guardano allo spazio, alla tecnologia, al futuro con gli occhi di chi crede nell’ingegno umano e non smette di sognare,” ha concluso Saccoccia.