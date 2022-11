La tempesta subtropicale Nicole minaccia la missione Artemis, ma la NASA conferma il lancio

MeteoWeb

La NASA ha confermato la data di lancio del 14 novembre per la sua storica missione lunare Artemis I, anche se una tempesta subtropicale si sta sviluppando nell’Oceano Atlantico e sembra pronta a dirigersi verso il Kennedy Space Center.

Nonostante la tempesta stia prendendo forma sulla Space Coast della Florida, la NASA ha affermato che il razzo Space Launch System (SLS) e la capsula Orion rimarranno sulla rampa di lancio.

“Sulla base dei dati delle previsioni attuali, è stato stabilito che il razzo Space Launch System e Orion rimarranno al Launch Pad 39B,” ha affermato l’agenzia. Manca ormai meno di una settimana al primo lancio del programma Artemis, che vedrà l’umanità tornare sulla Luna per stabilire una presenza permanente e consentire la futura esplorazione dello Spazio profondo.

Secondo la dichiarazione della NASA, il personale del Kennedy Space Center della Florida “continuerà a monitorare il meteo, assicurandosi che tutto il personale sia al sicuro e valuterà lo stato del tentativo di lancio di lunedì 14 novembre per la missione Artemis I“.

Occhi puntati sul meteo

L’agenzia sta lavorando con United States Space Force e National Hurricane Center per monitorare la tempesta, attualmente nota come “Subtropical Storm Nicole”. Il National Hurricane Center ha rilasciato un aggiornamento che prevede un fenomeno di storm surge già mercoledì 9 novembre in tutta la costa orientale della Florida, dove si trova lo stack Artemis, al Launch Pad 39B.

Per giovedì 10 novembre sono previste forti piogge in gran parte della penisola della Florida e lo Space Launch Delta 45 della Space Force, che sovrintende all’adiacente Cape Canaveral Space Force Station, prevede venti di superficie superiori a 93 km/h, che potrebbero arrivare prima di venerdì 11 novembre.

A causa di queste previsioni, il Kennedy Space Center è attualmente in uno stato di Hurricane Condition (HURCON) IV, che secondo l’agenzia “include l’implementazione di liste di controllo e preparativi per la tempesta mentre l’agenzia continua a dare la priorità ai suoi dipendenti nell’area del KSC“.

In precedenza, era stato l’uragano Ian a costringere l’agenzia a riportare l’SLS al Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center alla fine di settembre per proteggerlo, dando anche agli ingegneri il tempo di risolvere i problemi di perdite di carburante che hanno costretto a cancellare i precedenti tentativi di lancio.

Se tutto andrà come da programma, il 14 novembre avverrà il liftoff del razzo SLS e della capsula Orion (senza equipaggio) in una missione in orbita lunare e ritorno. Le successive missioni del programma Artemis vedranno gli equipaggi atterrare vicino al polo sud lunare nel 2025 o 2026 e creare una colonia umana sostenibile entro il 2030.