Via alle multe ai no vax: la Consulta decide sull’obbligo vaccinale

Mentre la Corte Costituzionale si appresta a decidere sulla legittimità dell’obbligo vaccinale, da domani scattano le multe per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale per il Covid. Professori, operatori sanitari, forze dell’ordine e over 50 che hanno rifiutato di vaccinarsi dovranno pagare una multa di 100 euro: nel complesso le sanzioni sfiorano i due milioni.

La maglia nera in termini di multe ai no vax over 50 va al Friuli Venezia Giulia, seguito dalla Calabria e dall’Abruzzo. Tra i territori più virtuosi, invece, ci sono Puglia, Lazio, Toscana e Molise, con percentuali delle persone che si sono vaccinate almeno con due dosi che superano il 90% nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni.

La Corte Costituzionale decide sulla legittimità dell’obbligo vaccinale

La Corte Costituzionale sta per decidere sulla legittimità dell’obbligo vaccinale e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi non lo ha rispettato. Probabilmente la decisione non arriverà prima di domani.

Nel Palazzo della Consulta, una quarantina di avvocati sostengono che i loro assistiti sono stati “privati della possibilità di lavorare e sopravvivere” e “traditi” dallo Stato che ha imposto un “ricatto: o ti vaccini o sei fuori dalla società”. Ma così, sostengono, sono stati violati principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica, a partire dal diritto al lavoro. Il tutto, affermano, senza alcun beneficio per la collettività, visto che il vaccino anti-Covid non solo non ha impedito la diffusione dei contagi, ma ha avuto anche “effetti collaterali gravi” e anche mortali con “29 decessi, solo in Italia, accertati come correlati alla campagna vaccinale“.

I rappresentanti dell’Avvocatura dello Stato, invece, chiedono di confermare la legittimità dell’obbligo vaccinale per il Covid, una misura disposta “nel pieno rispetto degli insegnamenti della Corte Costituzionale”. Il legislatore – sostengono – ha rispettato tutte le condizioni poste dalla Consulta con le sue sentenze sui trattamenti sanitari obbligatori, tra cui un equo indennizzo in caso di danni ulteriori e non prevedibili.