Risveglio imbiancato in Abruzzo: nevica sulla Majella e a Campo Imperatore | FOTO

MeteoWeb

Un vortice di bassa pressione sta risalendo lungo la penisola portando precipitazioni in diverse zone del Centro/Sud. La perturbazione è accompagnata da un nucleo di aria più fredda che, dopo una fase piuttosto mite, sta determinando un calo delle temperature, che tornano così nella norma stagionale.

L’Appennino questa mattina si è svegliato sotto la prima neve di stagione. I fiocchi hanno imbiancato la Majella e raggiunto i 1500 metri di quota di Campo Felice e Campo Imperatore. Oggi tra Molise e Abruzzo saranno possibili dei fenomeni nevosi che a tratti potranno risultare anche rilevanti, con apporti di 5-10 cm al suolo.

