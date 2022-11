Torna la neve sull’Etna, lo spettacolo del vulcano imbiancato

MeteoWeb

E’ tornata la neve a quote medie, per la prima volta in stagione, sull’Etna. Un appuntamento eccezionalmente tardivo quest’anno, a causa dell’anticiclone che ad Ottobre ha determinato una grande anomalia di caldo e siccità in tutt’Italia. Solitamente, infatti, questi scenari tipicamente autunnali sono tipici del mese di Ottobre, e invece quest’anno i siciliani hanno dovuto aspettare fino al 5 Novembre per vedere la loro “Muntagna” imbiancata dopo l’eccezionale nevicata del 22 Agosto quando però si era coperta di bianco soltanto la vetta del vulcano nella sua area sommitale.

Oggi, invece, la neve è scesa a quote molto più basse, fino ai 2.000 metri di altitudine: la durante le precipitazioni notturne, la temperatura è piombata a +2,7°C ai 1.920 metri del Rifugio Sapienza (Etna Sud), mentre più a valle abbiamo raggiunto +10,4°C a Nicolosi, +10,9°C a Fornazzo, +11,0°C a Mascalucia, +11,6°C a Belpasso, +13,1°C a Zafferana Etnea, +13,2°C a San Gregorio di Catania, +13,4°C a San Giovanni La Punta – Trappeto, +14,9°C ad Acireale e Giarre, +15,4°C a Catania Fontanarossa. Temperature che diminuiranno ancora domani, Domenica 6 Novembre, raggiungendo valori ancora più bassi con ulteriori precipitazioni nevose fino ai 1.800/1.900 metri di quota.

Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: