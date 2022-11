Orvieto: il brillamento dell’ordigno bellico ritrovato nel fiume Paglia | VIDEO

MeteoWeb

E’ stato fatto brillare alle 11:47 l’ordigno bellico (una bomba d’aereo da 500 libbre, circa 243 kg) risalente alla II Guerra Mondiale, trovato nei giorni scorsi sulle sponde del fiume Paglia, a Orvieto. L’operazione è stata eseguita dai soldati del Genio ferrovieri di Castel Maggiore che in precedenza avevano rimosso la spoletta e quindi trasportato in sicurezza l’ordigno in una cava.

Si è ufficialmente conclusa la nuova operazione di bonifica. Intorno all’ordigno è stata creata un’area di sicurezza con un raggio di 862 metri. E’ stato necessario fare allontanare circa 2.400 persone tra Orvieto scalo e Ciconia. E’ stata poi chiusa la circolazione sull’autostrada A1 tra Orte e Fabro, verso Nord, e Valdichiana-Orvieto, a Sud. Interrotta anche la circolazione dei treni sulla linea veloce Roma-Firenze e sulla lenta. Poco dopo le 9, con circa 2 ore di anticipo, i genieri dell’Esercito hanno concluso la delicata operazione di rimozione della spoletta della bomba. E’ stato così riaperto il traffico sull’A1 ed è ripresa la circolazione dei treni, ed i residenti hanno potuto far rientro nelle loro case.