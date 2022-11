Covid, il dirigente dell’Ospedale di Reggio Calabria: “giusto il reintegro dei non vaccinati”

MeteoWeb

“Il reintegro degli operatori sanitari sospesi è un falso problema, adesso è giusto riammetterli perché la situazione è cambiata, è molto più tranquilla, come tutte le cose cambiano nella vita, è cambiato anche il virus e possiamo fronteggiarlo senza le misure estreme adottate negli scorsi anni, quindi ben venga il reintegro di questi pochi operatori”. Lo sostiene il dott. Gianluigi Scaffidi, commissario del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria, in un’intervista a StrettoWeb.

Nel nosocomio reggino gli operatori sanitari non vaccinati sono davvero pochissimi: “erano un po’ di più ma dopo l’obbligo di vaccinazione si sono vaccinati quasi tutti. Qualcuno era stato sospeso e si è vaccinato dopo la sospensione per poter rientrare. In tutto credo che quelli sospesi al GOM fossero meno di una decina, di cui 3 sono già reintegrati perché hanno contratto il Covid-19 e dopo la guarigione sono rientrati come previsto dalle nuove norme che hanno equiparato i guariti ai vaccinati. Degli altri credo che un paio hanno cambiato azienda, quindi da reintegrare ne rimane solo uno. Negli altri Ospedali dell’ASP mi ricordo che erano un po’ di più, ma parliamo in ogni caso di poche unità in assoluto per tutta la Provincia”.

Insomma, dagli ospedali di tutt’Italia continuano ad arrivare feedback favorevoli rispetto al provvedimento del Governo con cui è stata anticipata di due mesi la scadenza dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, mentre la politica continua in polemiche ideologiche su un tema scientifico e l’Italia resta l’unico Paese al mondo in cui ancora si polemizza addirittura auspicando restrizioni rispetto al Covid-19 mentre le classi dirigenti estere sono impegnate ad affrontare problematiche ben più serie e importanti.