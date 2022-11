Pianeti extrasolari, le sfide dell’astrofisica moderna

MeteoWeb

Il 22 novembre alle ore 11 si svolgerà il prossimo incontro della VI edizione di “QuarantaScienza. Scienziati on-line”. “Pianeti extrasolari dallo spazio” è il titolo della conferenza di Giovanna Tinetti (University College London).

La Terra è speciale per noi: è la nostra casa. Ma è davvero speciale come pianeta? È probabile che ogni stella che vediamo nel cielo notturno ospiti dei pianeti: solo nella nostra galassia ci dovrebbero essere migliaia di miliardi di pianeti.

Dalla scoperta del primo “esopianeta” circa trent’anni fa, sono stati scoperti circa 5000 esopianeti in sistemi solari lontani, spesso molto diversi dal nostro. Telescopi terrestri e spaziali sono attualmente in funzione o saranno lanciati entro questo decennio per scoprire pianeti più interessanti e svelarne la natura: di cosa sono fatti? Come si sono formati? Che tempo fa là? Sono abitabili? Il telescopio spaziale Ariel, che sarà lanciato nel 2029 nell’ambito del Programma Scientifico dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è la prima missione dedicata alla determinazione della composizione chimica di centinaia di esopianeti.

Una delle sfide dell’astrofisica moderna sarà scoprire perché questi nuovi mondi sono così come sono e qual è il “posto” della Terra nella nostra galassia e, più in generale, nell’universo.

Giovanna Tinetti è a capo del gruppo di astrofisica dell’University College di Londra e direttrice dell’UCL Center for Space Exo-chemistry Data ad Harwell. È la ricercatrice principale di Ariel, la prossima missione scientifica di classe media (M4) dell’Agenzia Spaziale Suropea che sarà lanciata nel 2029. È anche co-fondatrice e co-direttrice di Blue Skies Space Ltd, che mira a creare nuove opportunità per satelliti spaziali scientifici.