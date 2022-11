Piloti aerei denunciano il 5G: falsi allarmi e rischio collisione

MeteoWeb

I piloti statunitensi denunciano il 5G. E le testimonianze che portano sono tante. Nel gennaio 2022 un aereo pieno di passeggeri si è ritrovato con i freni attivati un metro prima di toccare la pista dell’aeroporto di San Francisco. Motivo per cui l’atterraggio è stato difficoltoso. Non molto morbido, se non altro.

Dopo poche settimane, a Los Angeles, il pilota automatico ha puntato verso il basso quando si trovava a soli 30 metri da terra. Il tutto all’improvviso, con estrema sorpresa dei piloti che hanno dovuto tempestivamente intervenire per evitare il peggio.

A giugno, scendendo verso lo scalo di Dublino, i piloti di un aereo statunitense hanno visto sparire le informazioni da alcuni dei monitor della cabina di comando. Ma non solo. Si è disattivato il sistema automatico che regola la spinta dei motori. In decine di altri voli il radioaltimetro è impazzito, fornendo valori sballati. In molti casi è stato lanciato in automatico l’allarme collisione con il terreno, anche quando il jet era fermo in pista.

5G e rischio sugli aerei

Secondo i due principali costruttori di velivoli Airbus e Boeing USA, la potenza di trasmissione delle antenne 5G o le loro emissioni verso l’alto potrebbero disturbare il normale funzionamento dei radioaltimetri. A tal proposito la Faa ha commissionato uno studio a seguito del quale gli esperti di Rtca hanno segnalato che la banda C del 5G causa interferenze importanti agli altimetri radar “su tutti i tipi di aeromobili civili“. Il rischio è quello di un “ampio impatto sulle operazioni aeronautiche negli Stati Uniti, compresa la possibilità di eventi catastrofici che potrebbero provocare diverse vittime“.

Secondo gli esperti, il problema non sono solo le torri, ma anche gli smartphone dei passeggeri a bordo. Questi, infatti, se accesi subito dopo il decollo o poco prima dell’atterraggio porterebbero il segnale 5G ad essere indirizzato verso l’aereo. Nel momento in cui i telefonini accesi sono numerosi, il segnale convogliato dalle antenne diventa ancora più potente e mette ancora più a rischio il velivolo.