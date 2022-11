La Polonia si prepara alla guerra: “non è più scenario ipotetico”

MeteoWeb

Il ministero della Difesa nazionale della Polonia considera “estremamente alta” la probabilità di una guerra con la partecipazione polacca. Lo ha affermato il viceministro della difesa della Polonia Marcin Ociepa secondo la tv locale di Cracovia: “troppo alta per noi, per trattare questo scenario solo ipoteticamente“, ha aggiunto.

Ociepa lo ha detto durante una conferenza all’Università di Scienza e Tecnologia AGH di Cracovia. Le lezioni sono state ascoltate da studenti, accademici e rappresentanti militari. “Se qualcosa è probabile almeno al 30%, politicamente, mi sto già preparando“, ha aggiunto, sottolineando che questo è il suo indicatore personale. Secondo il viceministro polacco, la probabilità di un conflitto che coinvolga la Nato è oggi molto alta, così come quella di un conflitto tra Cina e Stati Uniti. Poi per quanto riguarda la politica sul Baltico, secondo il viceministro, è importante, tra l’altro, perché la russa San Pietroburgo è la città più grande del Mar Baltico. Ma dopo l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, l’influenza dell’Alleanza nel Mar Baltico aumenterà ei confini si allargheranno. Parlando della politica baltica, Ociepa ha ricordato che durante il governo del partito polacco PiS sono state ordinate 10 nuove navi per la marina.