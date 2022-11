Ponte sullo Stretto, Musumeci: “anche l’Ue consapevole della sua necessità”

MeteoWeb

Il governo è deciso a costruire il Ponte sullo Stretto di Messina e anche i Presidenti di Sicilia e Calabria spingono per la realizzare di un progetto di cui si parla da troppo tempo, ma che per un motivo o per un altro è sempre finito nel dimenticatoio dei governi recenti. Nello Musumeci, Ministro del Sud e del mare, sottolinea come anche l’Ue sia consapevole della necessità dell’infrastruttura.

“Da sempre il Centro-Destra punta sul Ponte sullo Stretto. L’importante è che le merci e le persone possano attraversare velocemente quei tre chilometri. Il ponte è una sfida anche storica, se ne parla da oltre 130-140 anni ma oggi è diventata una esigenza della quale non si può più obiettare. Persino l’Ue è convinta e consapevole di questa necessità“, ha affermato Musumeci, intervenendo alla trasmissione ‘Il punto’ in onda domani sera sull’emittente televisiva regionale Telecolor.

“Per essere protagonista – ha aggiunto – un lembo di territorio nel Mediterraneo ha bisogno di essere competitivo, per diventarlo ha bisogno di infrastrutture efficienti e strategiche. Oggi la Sicilia questo tipo di infrastrutture non le ha quasi del tutto. Negli ultimi 40-50 anni, nessuno ha pensato alla ferrovia veloce, a completare l’anello autostradale o realizzare un porto hub”.