Previsioni Meteo, conferme sul violento ciclone del weekend al Sud

Il maltempo non dà tregua al Sud: continua a diluviare in queste ore nella Calabria centro-meridionale, con altri 50mm giornalieri (parziali) caduti a Gambarie nel cuore dell’Aspromonte e 20mm a Zungri nel cuore del Poro, tra reggino e vibonese, ma è soprattutto la previsione per i prossimi giorni a destare grande preoccupazione. Un nuovo ciclone, infatti, attraverserà l’Italia nel weekend, colpendo in modo molto violento il Sud tra Sabato e Domenica.

Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, la traiettoria del Ciclone sarà particolarmente “cattiva” per gli effetti meteo che determinerà in modo particolare su Calabria e Sicilia, ma anche in Puglia e Basilicata: nella notte tra Sabato e Domenica la tempesta si posizionerà proprio su Malta, richiamando aria fredda dall’Europa orientale e dai Balcani verso l’Italia adriatica, e contemporaneamente alimentando una forte circolazione ciclonica al Sud, sul bordo orientale di un poderoso Anticiclone delle Azzorre in risalita sull’Europa occidentale:

Questo scenario determinerà un brusco peggioramento del tempo già domani, Venerdì 25 Novembre, su Sardegna e Regioni tirreniche dove avremo piogge e temporali localmente intensi a partire dal pomeriggio e in modo particolare in serata. Da Sabato il maltempo si concentrerà al Sud, con forti temporali dapprima sulle Regioni tirreniche (Sicilia occidentale e Campania in primis) ma poi anche su Abruzzo, Molise e in modo particolare Puglia e Calabria. Lo scivolamento del ciclone sul Canale di Sicilia, dal pomeriggio-sera di Sabato alimenterà un flusso caldo-umido di scirocco sul mar Jonio tale da alimentare forti temporali autorigeneranti soprattutto su Crotone, ma più in generale su tutta la fascia orientale di Calabria e Sicilia, dove continuerà a diluviare in modo incessante per tutta la giornata di Domenica 27 Novembre, con pesanti conseguenze sui territori.

Le condizioni meteorologiche concederanno una breve tregua nella giornata di Lunedì 28, ma già Martedì 29 avremo un altro brusco peggioramento che partirà proprio dal Sud e risalirà poi in settimana tutta l’Italia. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: