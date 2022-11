Previsioni Meteo, scenario drammatico per Martedì 22 Novembre

MeteoWeb

Mentre una nuova ondata di maltempo sta per iniziare sull’Italia e provocherà forti piogge e temporali tra Venerdì e Sabato (poi un’altra forte sfuriata di piogge e temporali colpirà il Sud Domenica), tutte le attenzioni meteorologiche si spostano sulle previsioni per l’inizio della prossima settimana.

I modelli meteorologici, infatti, delineano uno scenario meteo drammatico per Lunedì 21 e soprattutto Martedì 22 Novembre per l’arrivo di un profondo Ciclone di origine Atlantica che sul Nord Italia rischia di diventare una tempesta violentissima, profonda 980hPa sulla pianura Padana con conseguenze meteorologiche devastanti su gran parte del Paese.

Nel corso della giornata di Martedì 22, in base agli ultimi aggiornamenti, avremo un gradiente barico tale da determinare una delle tempeste più gravi degli ultimi decenni con venti da uragano (oltre 200km/h sul Tirreno) e mareggiate devastanti, ma anche piogge torrenziali e violenti temporali in modo particolare al Nord/Est e nelle Regioni tirreniche.

Una situazione estrema, di cui parleremo in modo particolarmente approfondito nei prossimi aggiornamenti. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: