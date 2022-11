Previsioni Meteo Veneto: temperature sopra la media fino a domani

MeteoWeb

“L’attuale circolazione anticiclonica persisterà fino a domenica mattina; le temperature sopra la media anche di molto saranno la caratteristica meteorologica saliente. Domenica pomeriggio giungerà una depressione attualmente con nucleo sull’Europa sud-orientale e che persisterà solo fino a lunedì mattina; attese delle precipitazioni più probabilmente nella notte tra domenica e lunedì e una diminuzione delle temperature. Successivamente in avvicinamento un’altra depressione, stavolta da nord-ovest; arriveranno altre precipitazioni specie mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Di pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso, di sera poco o parzialmente nuvoloso. Temperature sulla pianura in calo e sui monti in aumento con differenze anche sensibili rispetto a venerdì, valori sopra la media, sui monti anche di molto.

Domani fino al mattino sereno o poco nuvoloso, nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera.

Precipitazioni: Di sera probabilità bassa (5-25%); saranno modeste, locali, con quota neve attorno ai 1600/1700 m. Per il resto assenti.

Temperature: In calo, eccetto aumenti notturni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a sabato. Valori sopra la media in modo leggero/moderato.

Venti: Sulla pianura da nord-est; in prevalenza moderati, a tratti tesi su costa e zone limitrofe e a tratti deboli in prossimità dei rilievi. Sui monti moderati/tesi con direzione variabile.

Mare: Mosso fino al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Lunedì 14 fino al mattino cielo nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, di sera sulla pianura nebbie locali.

Precipitazioni: Di notte probabilità medio-alta (50-75%); saranno diffuse e di modesta entità, nonostante qualche rovescio a tratti, con quota neve attorno ai 1500/1700 m. Di mattina probabilità in diminuzione, tenderanno a cessare. Dal pomeriggio ovunque assenti.

Temperature: Rispetto a domenica differenze anche sensibili; di notte avranno andamento irregolare, dal mattino in calo con minime a tarda sera.

Venti: In alta montagna moderati/tesi da sud-ovest. Altrove deboli/moderati; nelle valli con direzione variabile, sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 15 nuvolosità in aumento, nella prima metà di giornata sulla pianura alcune nebbie di notte e in dissolvimento di mattina, verso sera delle precipitazioni con quota neve attorno ai 2000 m, temperature in calo eccetto aumenti diurni sui monti.

Mercoledì 16 giornata all’insegna delle precipitazioni con quota neve attorno ai 2000 m, temperature in aumento di notte e in calo di giorno.