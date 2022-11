Il Qatar fornirà gas alla Cina per 27 anni: contratto da record

MeteoWeb

La compagnia energetica statale del Qatar ha annunciato un accordo di fornitura di gas naturale con la Cina per una durata di 27 anni, precisando che si tratta del contratto più a lungo termine mai siglato nel settore. L’accordo “segna il più lungo accordo di fornitura di gas nella storia dell’industria del GNL“, ha affermato Saad Sherida Al-Kaabi, ministro dell’Energia del Qatar e amministratore delegato di QatarEnergy.

Nel dettaglio QatarEnergy invierà quattro milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all’anno dal suo nuovo progetto North Field East alla China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec). Il presidente della società cinese ha rivelato di aver richiesto anche una quota completa del progetto North Field South, dominato dai giganti occidentali dell’energia. North Field è al centro dell’espansione della produzione di gas naturale liquefatto del Qatar di oltre il 60%, per arrivare a 126 milioni di tonnellate all’anno entro il 2027. I Paesi asiatici, guidati da Cina, Giappone e Corea del Sud, sono il principale mercato per il gas del Qatar, sempre più richiesto dai Paesi europei dopo la scelta di troncare i rapporti economici con la Russia.

Questo tipo di attività dimostra come il mondo sarà ancora fortemente dipendente dal gas per la produzione di energia non solo nel breve ma anche nel lungo termine.