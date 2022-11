Clima: record di freddo a novembre in Antartide

MeteoWeb

Record di freddo estremo al Polo Sud nei giorni scorsi. Alla South Pole Station, in Antartide, sono stati registrati 3 record consecutivi di temperatura minima giornaliera. Il 16 novembre la temperatura minima ha raggiunto -46°C (il record precedente era di -45,7°C, stabilito nel 1987). Poi il 17 novembre, la temperatura minima è stata di -45,1°C (eguagliando quello del 1999) e infine, il 18 novembre, la temperatura minima è stata di -45,2°C (il record precedente era di -44,7 °C, stabilito nel 1985). Ricordiamo che in questo periodo al Polo Sud è quasi estate.

Questi record seguono i sei mesi dell’inverno 2020-21 in Antartide, che è stato il più freddo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1957.

Inspiegabilmente, tutti questi fatti e tendenze sono sfuggiti ai media mainstream. In effetti, qualsiasi cosa che riguarda il freddo riesce a trovare poco spazio in questi anni in cui il mainstream è unicamente improntato ad esaltare qualsiasi aspetto della “catastrofe climatica”.