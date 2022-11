Renzi: “io da un medico no vax non mi faccio curare”

MeteoWeb

“Voglio un medico di cui fidarmi. Fate una cosa, signori che avete votato questa legge, fatevi curare voi dai no vax, perché io da un no vax non mi faccio curare“: è quanto ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, riferendosi alle prime decisioni del governo Meloni sulla gestione del Covid.

“Per inseguire lo 0,4% di medici che non si sono vaccinati, il governo ha dato uno schiaffo al 99,6%,” ha spiegato Renzi, ospite a “L’aria che tira” su La7. “Lo si è fatto per motivi ideologici“. “Io da un medico no vax non mi voglio far curare nemmeno a pagamento. Se c’è da sistemare la mia salute preferisco uno che creda nella scienza, non in Salvini” ha concluso.