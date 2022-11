Sardegna, record assoluto di morti dopo la vaccinazione anti Covid: DATI drammatici

MeteoWeb

I numeri fanno paura. L’Unione Sarda ha ripreso i dati Istat sulla mortalità in Sardegna e si tratta di statistiche horror. Nonostante il Covid sia ormai molto meno letale e mortale, il 2022 è l’anno dei record per numero di morti in Sardegna, con un susseguirsi di malori improvvisi che non ha precedenti nella storia.

I dati sono emblematici: quest’anno, da gennaio ad agosto (ultima mensilità disponibile), in Sardegna sono morte 13.999 persone per una media di 1.749 al mese. Lo scorso anno, il peggiore per la pandemia di Covid, nello stesso periodo erano morti 12.570 sardi, quindi una media di 1.571 al mese. Esattamente 200 morti in meno al mese, nonostante il Covid.

Il confronto è ancora più drammatico se paragonato alla media dei morti del precedente quinquennio, e cioè nel periodo pre-Covid (2015-2019) quando la media mensile dei morti in Sardegna era di 1.403. Quest’anno, quindi, muoiono ogni mese 350 persone in più sull’isola che ha una popolazione di 1 milione e 640 mila abitanti. Il dato è clamoroso e non ha precedenti nella storia. Sarebbe opportuno approfondire le cause di questa mortalità anomala, che si verifica dopo la somministrazione di massa dei vaccini anti Covid: chiedersi se sussista una correlazione non può essere considerata un’eresia da chiunque voglia applicare il metodo scientifico.