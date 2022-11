Sharon Stone rivela: “ho un tumore fibroide, scoperto dopo diagnosi errata”

MeteoWeb

Sharon Stone ha rivelato di avere un “grosso tumore fibroide” e che si sottoporrà presto a un intervento chirurgico. L’attrice lo ha annunciato sui social, aggiungendo che non si tratta di una formazione maligna. La 64enne ha anche riferito di aver ricevuto in un primo momento una diagnosi errata.

A seguito di ulteriori esami e visite, Sharon Stone ha scoperto la patologia. Proprio per questo motivo, l’attrice ha sottolineato l’importanza di chiedere sempre un secondo parere medico in caso di dubbi. Ha poi precisato di stare bene. Dopo la rimozione, le serviranno dalle 4 alle 6 settimane per riprendersi.