Spazio: il prof. Antonio Giordano all’evento ASI sulla ricerca biomedica

MeteoWeb

Antonio Giordano, presidente e fondatore della Sbarro Health Research Organization (SHRO), è stato invitato dall’Agenzia Spaziale Italiana all’evento “Space and Biomedical Research” del 15 novembre 2022. Nel contesto della crescente importanza dell’esplorazione spaziale, l’ASI intende espandere e rafforzare i propri interessi per il successo delle future missioni sulla Luna e su Marte, compiendo ulteriori passi verso voli spaziali di lunga durata e sviluppando le tecnologie necessarie.

L’oncologo, patologo, genetista, ricercatore, professore universitario e scrittore, parteciperà all’evento dal titolo “Space exploration and cancer research, which convergences?” in programma martedì prossimo.