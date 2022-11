Spazio: il gemello digitale della Terra sta nascendo in Italia

MeteoWeb

Il gemello digitale della Terra sta nascendo in Italia: si tratta di una copia fedele del nostro pianeta, ottenuta combinando i dati dei satelliti per l’osservazione della Terra con la potenza dei supercomputer. Questa copia aiuterà a comprendere i cambiamenti, a partire da quelli climatici.

Promosso dall’Agenzia Spaziale Europea, il progetto Digital Twin of the Earth “è un modello digitale della Terra, che utilizza i dati dei satelliti e li integra con tecnologie digitali per capire come saranno modelli di evoluzione,” ha dichiarato all’Ansa Simonetta Cheli, a capo del direttorato dell’ESA per l’Osservazione della Terra e responsabile del Centro dell’Esa in Italia, l’Esrin.

E’ uno dei progetti sui quali si è deciso di scommettere nella Conferenza Ministeriale 2022.

L’Osservazione della Terra è tra le priorità: “C’è stato un forte riconoscimento per lo spazio in generale in questi tempi di crisi, e una forte attenzione al programma di Osservazione della Terra, con il finanziamento di 2,7 miliardi sui tre proposti inizialmente, pari al 90% della cifra proposta,” ha proseguito Cheli. “E’ il budget più importante mai avuto nel settore, un ottimo risultato“.