Squalo mako salta a bordo di una barca: “è stato pazzesco” | VIDEO

Squalo mako balza a bordo di una barca in alto mare. Ha fatto il giro del mondo il video girato su una barca in Nuova Zelanda. Le immagini mostrano lo squalo, la cui razza è in via di estinzione, che salta a bordo di una barca di pescatori, al largo.

Si tratta di uno squalo mako saltato fuori dal mare per finire sulla prua dell’imbarcazione in pieno mare. A filmare la scena è stato lo skipper Ryan Churches, proprietario di Churchy’s Charters a Whitianga nel Coromandel. A bordo della barca vi erano dei pescatori.

Lo squalo è balzato a bordo all’improvviso, saltando fuori dall’acqua e finendo sulla prua dell’imbarcazione. La scena si è svolta davanti agli occhi increduli dei presenti: “È stata una scena pazzesca” hanno detto. Lo squalo ha poi iniziato a dimenarsi, riuscendo infine a rituffarsi in mare.