Stasera occhi al cielo e sguardo puntato a Sud/Est

Suggestivo incontro cosmico questa sera, nel cielo sudorientale. Dopo il tramonto la Luna raggiungerà Giove nella costellazione dei Pesci. La congiunzione tra il nostro satellite e il gigante gassoso, avverrà in direzione Sud/Est.

Per quanto riguarda l’osservabilità in generale dei pianeti del Sistema Solare nel mese di novembre, Mercurio è inosservabile per alcune settimane, in quanto in congiunzione col Sole. Difficile scorgere Venere, che ricompare in orario serale, molto basso sull’orizzonte a sudoccidentale, dove tramonta poco dopo il Sole. Marte a breve raggiungerà l’opposizione al Sole, e le condizioni di osservabilità migliorano di giorno in giorno: è sempre più luminoso e rimane osservabile per quasi tutta la notte (culmina a Sud nelle ore centrali della notte). Giove culmina a Sud nel corso delle prime ore della notte, poi scende verso l’orizzonte occidentale. Saturno è visibile nel corso delle prime ore notturne, ben visibile sull’orizzonte sudoccidentale. Urano osservabile per tutta la notte (con l’aiuto di un telescopio): si trova inizialmente ad Est, culmina a Sud nelle ore centrali. Infine, le condizioni di osservabilità di Nettuno (necessario l’utilizzo di un telescopio) sono simili a quelle di Giove.