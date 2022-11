Stazione Spaziale: imprevisto per il cargo Cygnus

MeteoWeb

Il viaggio di un cargo verso la Stazione Spaziale Internazionale non sta andando come previsto. La capsula Cygnus di Northop Grumman è stata lanciata ieri 7 novembre dalla Virginia verso la ISS, con a bordo oltre 3,7 tonnellate di cibo e altri rifornimenti per gli astronauti a bordo del laboratorio orbitante.

Il lancio è andato come da programma ma Cygnus ha riscontrato qualche problema dopo essersi separato dal razzo Antares: il cargo è riuscito a dispiegare solo uno dei suoi 2 pannelli solari.

I membri del team della missione sono al lavoro per risolvere il problema tecnico, ma Cygnus potrebbe comunque essere in grado di raggiungere la Stazione, come previsto, mercoledì 9 novembre, anche in assenza di soluzione.

“Northrop Grumman ha riferito alla NASA che Cygnus ha potenza sufficiente per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale mercoledì 9 novembre, per completare la sua missione principale. La NASA sta valutando la situazione e la configurazione richiesta per l’acquisizione e l’attracco,” hanno spiegato i funzionari dell’Agenzia spaziale.

Il cargo Cygnus “SS Sally Ride”

Il veicolo Cygnus, chiamato SS Sally Ride in onore della prima donna americana a raggiungere lo Spazio, dovrebbe consegnare più payload in massa rispetto a qualsiasi precedente cargo Northop Grumman, se tutto andrà come previsto.

Il carico di SS Sally Ride include 1.637 kg di rifornimenti per l’equipaggio, 1.077 kg di hardware, 850 kg di attrezzatura scientifica, 66 kg di equipaggiamento per passeggiate spaziali e 78 kg di materiale informatico.

Tra i tanti esperimenti scientifici a bordo, vi è anche una stampante 3D nota come BioFabrication Facility, progettato per stampare tessuti simili a organi in microgravità.

Cygnus è uno dei 3 veicoli che attualmente trasportano materiale sulla ISS, insieme al veicolo russo Progress e alla capsula Dragon di SpaceX.

Cygnus e Progress sono veicoli “sacrificabili” che bruciano nell’atmosfera terrestre quando il loro tempo in orbita è scaduto. Dragon, al contrario, torna sulla Terra per un futuro riutilizzo.