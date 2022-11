Terremoto Marche: aumenta il numero degli edifici inagibili

MeteoWeb

Continua a salire il numero degli edifici dichiarati inagibili nelle Marche, a seguito delle scosse di terremoto registrate davanti alla costa della regione dal 9 novembre scorso. Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Fano hanno dichiarato inagibile anche una villetta a Ferriano Sant’Angelo di Fano (Pesaro Urbino), per un cedimento strutturale che si è verificato. La padrona di casa, una 60enne che vive da sola, ha evidenziato il cedimento strutturale di un angolo della casa, che risulta pendente da una parte. Inoltre, si registra anche il cedimento del pavimento nei locali seminterrati della stessa casa.

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.716 gli interventi effettuati dai tecnici dei Vigili del Fuoco per verificare la stabilità degli edifici nella regione: 1.152 sono stati eseguiti in provincia di Ancona e 564 in quella di Pesaro Urbino. Complessivamente sono 51 gli edifici dichiarati inagibili per danni di grave entità, dei quali 31 ad Ancona e 20 a Pesaro.