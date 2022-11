Tragedia a Castiglione d’Orcia, bimbo di 7 anni muore dopo malore improvviso

MeteoWeb

E’ morto questa mattina a Castiglione d’Orcia, comune nel sud del senese, un bambino di sette anni, che verso le 5,30 si è sentito male nella sua abitazione. Dopo i primi tentativi di rianimazione e’ stato trasferito, dal personale del 118, al policlinico universitario delle Scotte a Siena dove però è arrivato senza vita.

La salma attualmente si trova nell’obitorio del policlinico a disposizione della magistratura. Non si hanno ancora elementi per capire le cause della drammatica morte del bambino che saranno accertate dall’autopsia che si svolgera’ nei prossimi giorni. I carabinieri indagano e in mattinata hanno fatto controlli nell’abitazione.