Tragedia Rigopiano: le condanne chieste dalla Procura di Pescara

MeteoWeb

Per la tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017, in cui una valanga ha travolto l’hotel Rigopiano, uccidendo 29 persone, la Procura di Pescara ha chiesto la condanna dell‘ex Prefetto di Pescara a 12 anni, per l’ex Presidente della Provincia Antonio Di Marco a 6 anni e 11 anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta.

Condanne a 11 e 4 mesi anche per il tecnico comunale Enrico Colangeli, 10 anni per i dirigenti della Provincia Paolo D’Incecco, e Mauro Di Blasio, 9 anni per i dirigenti della Prefettura Ida De Cesaris e 8 anni per Leonardo Bianco.