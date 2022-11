Twitter, Elon Musk a tutti i dipendenti: addio al lavoro a distanza

MeteoWeb

La prima e-mail inviata ai dipendenti da Elon Musk in qualità di nuovo ‘capo’ di Twitter abolisce il lavoro a distanza. Musk ha affermato che il telelavoro non sarà più consentito. I dipendenti dovranno rimanere in ufficio almeno 40 ore a settimana, come riferisce Bloomberg News.

Nella stessa e-mail Musk ha anche imposto ai dipendenti di lavorare affinché gli abbonamenti rappresentino la metà delle entrate di Twitter. La società, contatta da Reuters in merito a queste dichiarazioni, ha preferito non commentare. E’ di pochi giorni fa la notizia che tra coloro che hanno deciso di abbandonare Twitter vi siano numerosi scienziati.

La decisione di Musk riflette le politiche adottate dalle sue altre società, SpaceX e Tesla Inc (TSLA.O), dove è stato chiesto ai dipendenti di lavorare in ufficio almeno 40 ore a settimana. In alternativa avrebbero dovuto licenziarsi.