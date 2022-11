“Twitter rischia il fallimento”: dopo gli utenti scappano i dirigenti

MeteoWeb

Elon Musk, nel corso del suo primo discorso ai dipendenti di Twitter, ha chiarito che c’è il rischio di un fallimento se il social non inizia a generare più denaro. L’avvertimento è arrivato durante un po’ movimentato del ‘regno di Musk’, come lo definisce Bloomberg. In sole due settimane Musk ha licenziato metà del personale di Twitter, ha fatto uscire la maggior parte dei massimi dirigenti e ordinato ai restanti dipendenti di smettere di lavorare da casa.

Un dirigente che fino a giovedì era emerso come parte del nuovo gruppo dirigente di Musk, Yoel Roth, se ne è andato. Un altro, Robin Wheeler, si è dimesso, ma Musk l’ha persuaso a rimanere. Mentre l’acquisizione ha rimosso Twitter dal controllo dei mercati pubblici, Musk ha preso in carico la società con quasi 13 miliardi di dollari di debito. Ora è nelle mani di sette banche di Wall Street che non sono state in grado di scaricarlo sugli investitori.

La fiducia nella società si è erosa così rapidamente che, anche prima dei commenti sul fallimento di Musk, alcuni fondi si offrivano di acquistare i prestiti per un minimo di 60 centesimi di dollaro. Un prezzo tipicamente riservato alle società ritenute in difficoltà finanziarie, secondo quanto riportato da Bloomberg News.

Il personale di Twitter

Nel suo discorso al personale, Musk ha emesso diversi avvertimenti cupi. I dipendenti dovrebbero prepararsi per settimane lavorative di 80 ore, di cui almeno 40 in ufficio e non in smart working. In ufficio, inoltre, vi saranno meno vantaggi rispetto a prima. Ad esempio, niente cibo gratuito. “Se non volete venire in ufficio, le dimissioni sono accettate“, avrebbe detto Musk. Quando gli è stato chiesto della prospettiva di logoramento, Musk ha detto: “Dobbiamo essere tutti più duri“.

Gli abbonamenti

Discutendo delle finanze e del futuro di Twitter, Musk ha affermato che la società deve muoversi con urgenza per realizzare il suo prodotto in abbonamento da 8 dollari, Twitter Blue, qualcosa per cui gli utenti vorranno pagare, dato il ritiro degli inserzionisti preoccupati per i contenuti dannosi.

Minacce e finanze

Musk in passato ha utilizzato la minaccia di una rovina finanziaria nel tentativo di motivare i lavoratori, secondo quanto riferito da esperti del suo stile di gestione. Sta cercando di trasmettere l’idea che se le persone non lavorano sodo, Twitter sarà lasciato in una posizione molto difficile.

Giovedì scorso, il Chief Information Security Officer, il Chief Privacy Officer e il Chief Compliance Officer di Twitter si sono allontanati , sollevando preoccupazioni sulla capacità dell’azienda di mantenere la propria piattaforma sicura e conforme alle normative. Twitter è attualmente vincolato da un decreto di consenso con la Federal Trade Commission che regola il modo in cui l’azienda gestisce i dati degli utenti e potrebbe essere soggetto a sanzioni per violazioni.