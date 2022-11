Uragani, Ian-Nicole nel 2022 come Charley-Jeanne nel 2004: pazzeschi déjà-vu in Florida

MeteoWeb

Dopo che l’uragano Nicole ha toccato terra sulla costa orientale della Florida, i meteorologi si sono meravigliati dei parallelismi tra le tempeste nelle stagioni degli uragani del 2022 e del 2004 nello stato. In particolare, le traiettorie di due coppie di uragani – Nicole e Jeanne, e Ian e Charley – hanno mostrato innegabili somiglianze.

Separate da 18 anni, entrambe le coppie di uragani hanno colpito quasi nello stesso posto e hanno seguito traiettorie quasi identiche. In entrambi i casi, i landfall delle tempeste sono avvenuti a 43 giorni di distanza. Sui social media, i meteorologi hanno descritto le coincidenze come “sorprendenti” e “pazzesche“.

Uragani Nicole e Jeanne

Alle 3 del mattino del 10 novembre 2022, Nicole ha toccato terra appena a sud di Vero Beach, in Florida, come uragano di categoria 1. 18 anni prima e a meno di 24km di distanza, l’uragano Jeanne ha toccato terra all’estremità meridionale della Hutchinson Island la notte del 25 settembre 2004.

Secondo il National Weather Service (NWS), Jeanne ha colpito come un uragano di categoria 3 con venti massimi sostenuti di 193km/h prima di indebolirsi in una tempesta tropicale sulla Florida centrale. Lungo una traiettoria a forma di boomerang, Jeanne ha virato poi bruscamente verso la Georgia centrale, le Carolina e la Virginia.

Allo stesso modo, Nicole è stata declassata a tempesta tropicale sull’interno della Florida, seguendo poi un percorso verso la Georgia centrale molto simile a quello di Jeanne, ma solo un po’ più ad ovest.

Uragani Ian e Charley

Anche le traiettorie di Ian e Charley sono quasi identiche. Il 28 settembre 2022, Ian ha toccato terra vicino a Cayo Costa, devastando la Florida sudoccidentale come una tempesta di categoria 4, vicina alla soglia della 5. È stato il primo uragano della Florida di questa stagione.

Anche Charley, il primo uragano della Florida della stagione degli uragani del 2004, ha toccato terra vicino a Cayo Costa come tempesta di categoria 4, vicina alla soglia della 5.

Un’altra strana somiglianza tra le due tempeste è che il National Hurricane Center (NHC) aveva inizialmente previsto che sia Charley che Ian avrebbero toccato terra vicino a Tampa Bay, ma poi entrambe le tempeste si sono spostate e hanno colpito più vicino a Fort Myers. Poi, sia Ian che Charley hanno viaggiato verso nord-est attraverso la Florida.

C’è una spiegazione per queste straordinarie coincidenze?

I meteorologi non hanno una spiegazione per questi pazzeschi déjà-vu in Florida. “È certamente una coincidenza straordinaria“, ha detto al Washington Post Brian McNoldy, un ricercatore sugli uragani presso l’Università di Miami. Phil Klotzbach, un ricercatore sugli uragani presso la Colorado State University, è d’accordo: “è una curiosità interessante, ma penso che sia tutto qua”.

Stagioni degli uragani 2004 e 2022 molto diverse

Mentre il 2022 e il 2004 hanno condiviso accoppiamenti di tempeste stranamente simili, le due stagioni degli uragani sono state molto diverse tra loro. La stagione degli uragani del 2004 in Florida è stata caratterizzata da un’attività estremamente elevata con quattro tempeste maggiori, ossia di categoria 3 o superiore. Quell’anno, Charley ha dato il via alla stagione della Florida a metà agosto. Quest’anno, Ian ha dato il via alla stagione degli uragani in Florida alla fine di settembre.

Ci sono state anche differenze nell’intensità delle tempeste. “Ian è stata una tempesta molto più grande di Charley e di conseguenza ha causato più danni, mentre Jeanne era un uragano molto più forte di Nicole (e di conseguenza ha causato più danni)”, ha scritto Klotzbach in un’email al Washington post.

Nicole è il 122° uragano a colpire lo stato dal 1851, rendendo la Florida lo stato degli USA più devastato dagli uragani. La Florida ha la seconda costa più lunga – 2.170km – tra gli stati, dietro l’Alaska. Lo stato si protende in calde acque tropicali, direttamente nelle traiettorie degli uragani che attraversano i Caraibi e il Golfo del Messico, il che lo rende un punto di landfall principale durante la stagione degli uragani atlantici.

Infine, mentre la stagione degli uragani del 2004 è iniziata presto ed è stata estremamente intensa, la stagione del 2022 è iniziata in ritardo e ha avuto un’attività quasi media.