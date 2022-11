Uragano Nicole: landfall storico in Florida | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi l’uragano Nicole ha compiuto il landfall in Florida, ma è stato declassato a tempesta tropicale dopo aver toccato terra. Restano in vigore gli stati di emergenza e gli ordini di evacuazione, con previsioni di forti piogge e mareggiate.

Il landfall dell’uragano Nicole è stato storico

Nicole ha già sferzato l’isola di Grand Bahama come un enorme uragano di categoria 1, ma la portata della distruzione non è ancora chiara. Tempeste di queste dimensioni in un periodo così tardo dell’anno sono estremamente rare. Gli uragani di novembre sono rari in Florida. Da quando sono iniziate le registrazioni nel 1853, lo stato è stato colpito solo da due uragani: lo “Yankee Hurricane” del 4 novembre 1935 e l’uragano Kate nel 1985.

Secondo il meteorologo della Colorado State University Philip Klotzbach, Nicole è ora l’unica tempesta nella storia registrata a toccare terra sulla costa orientale della Florida dopo il 4 novembre. Kate, infatti, ha toccato terra il 21 novembre, ma lungo la Florida Panhandle vicino alla città di Mexico Beach, ha osservato Klotzbach. Kate è anche l’unico uragano mai registrato a toccare terra negli Stati Uniti continentali così tardi della stagione degli uragani atlantici.

L’arrivo tardivo di Nicole segue una stagione delle tempeste relativamente tranquilla: per la prima volta dal 1997 non si è formato un solo uragano o tempesta tropicale nel bacino atlantico nel mese di agosto.

Allerta negli USA sudorientali

Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per la parte centrale della costa orientale della Florida, con il National Hurricane Center (NHC) che avvisa sui pericoli di “venti forti, mareggiate e onde pericolose e forti piogge“. 45 delle 67 contee dello stato sono in stato di emergenza e quattro contee sono soggette a ordini di evacuazione obbligatori. Oltre 240.000 persone sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta. Alcune delle interruzioni più estese si sono verificate nella contea di Brevard, appena a nord di dove Nicole ha toccato terra e sede di città come Melbourne o il Kennedy Space Center della NASA.

Un molo di pescatori di quasi 60 anni nel sud della Florida è parzialmente crollato quando Nicole ha toccato terra. La parte rimanente dell’Anglins Fishing Pier a Lauderdale-By-The-Sea ha subito ingenti danni (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Nicole arriva poche settimane dopo Ian, un potentissimo uragano di categoria 4 e vicino alla soglia della 5, che in Florida ha provocato la morte di oltre 100 persone. Dopo aver colpito la Florida, Nicole arriverà in Georgia e nella South Carolina. Potrebbe colpire anche Ohio, Pennsylvania e New York nel corso della settimana.

Le raffiche di vento più forti di Nicole

L’arrivo di Nicole ha influenzato anche il lancio di Artemis 1, la missione della NASA verso la Luna. Le raffiche di vento più alte di Nicole arrivano proprio dalle stazioni meteorologiche sulle torri della NASA al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Una stazione meteorologica situata a circa 36 metri di altezza ha registrato raffiche di 160km/h. I venti hanno soffiato tra 110 e 160km/h su altre torri della NASA nell’area. Al di fuori di Cape Canaveral, una stazione meteorologica amatoriale a Daytona Beach ha registrato una raffica di vento di 135km/h. Il vento ha soffiato a 117km/h all’aeroporto di Melbourne, 107km/h alla Patrick Air Force Base e 106km/h all’Orlando Executive Airport.

Case a rischio crollo lungo la costa della Florida

Dopo la grave erosione delle spiagge provocata dall’uragano Ian alla fine di settembre lungo la costa atlantica della Florida, Nicole ha peggiorato la situazione. Diverse case sulla spiaggia nella comunità costiera di Wilbur-By-The-Sea e a Daytona Beach sono ora sul punto di crollare nell’oceano. E qualche casa lo ha già fatto.