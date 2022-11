L’uragano Nicole sferza la Florida: morti, danni e blackout | FOTO

MeteoWeb

L’uragano Nicole ha attraversato la Florida nelle scorse ore: si è ormai indebolito ma ha continua a sferzare l’area con piogge intense e forti venti che hanno abbattuto linee elettriche, allagato case e causato la morte di almeno 2 persone.

Ieri fino a 350mila case e aziende in tutta la Florida erano senza elettricità dopo che la tempesta ha colpito la costa atlantica vicino a Vero Beach, a Nord di Miami, con venti a 120 km/h.

L’8° uragano atlantico dell’anno e il 14° sistema ciclonico denominato nell’area è stato declassato a tempesta tropicale subito dopo essersi spostato nell’entroterra, e successivamente è stato classificato come depressione.

Nicole dovrebbe diventare un ciclone post-tropicale oggi, continuando a portare forti piogge a Sud/Est, secondo il National Hurricane Center.

Uragano Nicole, danni in Florida e alle Bahamas

Diverse case sulla spiaggia sono crollate nella comunità di lusso di Wilbur-by-the-Sea, appena a Sud di Daytona Beach, e molte altre sono rimaste in bilico dopo che le onde sollevate da forti venti hanno scavato le fondamenta degli edifici. Le case erano già state evacuate e nessuno è rimasto ferito, ha comunicato lo sceriffo della contea di Volusia Mike Chitwood.

A Vero Beach, località tra le più vicine all’area di landfall, gran parte del lungomare della città è stato spazzato via da onde battenti alte 7-9 metri.

Entro la sera ora locale, Nicole ha virato a Nord/Ovest, con venti massimi sostenuti a 65 km/h, ha riferito il National Hurricane Center. Le piogge e i venti tempestosi si sono estesi fino ad Atlanta, la città più grande della Georgia.

La maggior parte dei 22 milioni di residenti della Florida è stata interessata da varie allerte. I funzionari locali hanno riferito che 2 persone sono morte dopo essere entrate in contatto con una linea elettrica caduta. Circa 17mila lavoratori dei servizi pubblici sono al lavoro in tutto lo Stato per ripristinare l’elettricità.

Sono stati aperto 15 rifugi di emergenza in tutta la regione e attivati 600 soldati della Guardia Nazionale.

Prima di raggiungere la Florida, Nicole ha scatenato vaste inondazioni in gran parte delle Bahamas, comprese le isole di Grand Bahama, Eleuthera, Andros e Abacos.

La tempesta si è trasformata in uragano mercoledì sera quando ha effettuato in landfall sull’isola di Grand Bahama.

Nicole è solo il 2° uragano mai registrato ad approdare negli Stati Uniti continentali dopo il 4 novembre. L’uragano Kate ha toccato terra vicino a Mexico Beach, in Florida, il 21 novembre 1985, ha spiegato Philip Klotzbach, esperto di uragani della Colorado State University.