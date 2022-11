Quadro di Van Gogh imbrattato, Meloni: “puro vandalismo, nulla a che fare con l’ambientalismo”

MeteoWeb

Il Premier Giorgia Meloni ha commentato la notizia dell’atto vandalico compiuto oggi da alcuni ambientalisti contro un’opera di Van Gogh a Roma. “Semplice e puro vandalismo, che nulla ha a che fare con l’ambientalismo. Chi crede convintamente in una causa, tenta di rappresentarla sempre al meglio, non la macchia con azioni incivili e a danno del patrimonio artistico collettivo. Così non si difende alcun ideale, lo si danneggia esclusivamente”, ha scritto sui social Meloni.

Gli ambientalisti di “Ultima Generazione” hanno colpito con una zuppa di verdura il quadro “Il seminatore” a Palazzo Bonaparte. Questo è solo l’ultimo di molti episodi simili che stanno avvenendo anche in altre zone dell’Europa ormai da settimane.