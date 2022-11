Vento forte in Liguria: danni nell’Imperiese, da Sanremo a Bordighera

MeteoWeb

Forti raffiche di vento nella notte in Liguria: nell’Imperiese sono stati diversi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco soprattutto sulla costa.

A Sanremo, un’impalcatura è crollata in via Margotti: non si sono registrati feriti. In via Ludovico Ariosto, i pompieri sono intervenuti per un albero pericolante. A Taggia intervento per un albero caduto sulla sede stradale. Tra Bordighera e Ospedaletti una pianta è finita sull’Aurelia.

