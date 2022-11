Wurstel contaminati da salmonella: scatta il richiamo | INFO

MeteoWeb

Dopo quello di ieri, ancora un altro avviso di wurstel richiamati dai supermercati. Sul sito web del Ministro della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stato pubblicato un avviso per wurstel contaminati da salmonella. Si tratta di “Le Cock di pollo e tacchino” prodotto ad Ugento (LE), negli stabilimento Salumificio Scarlino srl.

Il lotto di produzione è il n° 02/03/23L1. I wurstel sono venduti in confezioni da diversi formati: 10pzx1000g / 3pzx250g 3pzx250g multipack. Chi avesse già acquistato il prodotto non deve consumare ma riportare al punto vendita. Il rischio per la salute è grave, a causa della rilevazione di salmonella spp.