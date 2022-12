Acqua alta a Venezia: domenica punta di 115 cm, possibile attivazione del Mose

MeteoWeb

Domenica 4 dicembre le condizioni meteorologiche favoriranno condizioni di acqua alta a Venezia: è prevista la possibile attivazione del sistema MOSE. Secondo il Centro previsioni e segnalazione maree di Venezia è infatti attesa una punta di marea di 115 cm alle ore 8.

Il MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico), il sistema di dighe mobili finalizzato alla difesa della città di Venezia e della sua laguna, è progettato per entrare in funzione in previsione di maree superiori a 110 cm.

