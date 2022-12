L’acqua sulla Luna potrebbe provenire dal vento solare

MeteoWeb

Secondo una nuova ricerca dell’Istituto di Geologia e Geofisica dell’Accademia Cinese delle Scienze, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, l’idrogeno e l’acqua nel suolo lunare potrebbero provenire dal vento solare, il flusso di particelle cariche emesso dall’alta atmosfera del Sole.

L’abbondanza di acqua sulla Luna, misurata dal telerilevamento, dipende dalla latitudine, ma non è chiaro se l’acqua, degasata in superficie, possa essere trattenuta al di sotto della superficie.

Yangting Lin e colleghi hanno analizzato le concentrazioni di idrogeno ai bordi dei frammenti del suolo lunare raccolti dalla missione Chang’e-5, che ha campionato il suolo a una latitudine più elevata rispetto alle precedenti missioni lunari.

I bordi dei campioni raccolti hanno mostrato un’elevata abbondanza di idrogeno e firme isotopiche coerenti con un’origine del vento solare per l’acqua lunare nel suolo. L’abbondanza di idrogeno variava con la profondità dell’analisi nei bordi dei frammenti di suolo, suggerendo un equilibrio dinamico tra la collocazione di idrogeno nei grani del suolo da parte del vento solare e il degassamento per diffusione dell’idrogeno ai bordi dei granelli di suolo.

Secondo gli autori, i suoli lunari polari possono avere una concentrazione di idrogeno più elevata rispetto ai campioni di Chang’e-5 e possono avere un contenuto di acqua di massa di circa 560 parti per milione, un risultato coerente con le misurazioni del telerilevamento: ciò suggerisce che l’idrogeno potrebbe essere conservato nel sottosuolo.