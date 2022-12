Allerta Meteo, flagello di maltempo nel weekend: FOCUS sul Ciclone Birgit

MeteoWeb

Il Ciclone Birgit si avvicina sempre più minacciosamente all’Italia e domani, Sabato 10 Dicembre, si posizionerà proprio nel cuore del nostro Paese provocando maltempo estremo soprattutto nelle Regioni centro-meridionali, oggi interessate da una giornata di caldo eccezionale per un’anomalia clamorosa determinata proprio dallo stesso ciclone.

Il maltempo di oggi è concentrato al Nord, ma nel corso del pomeriggio sta iniziando ad estendersi alle Regioni centrali con le prime forti piogge tra Lazio, alta Campania e zone interne di Abruzzo e Molise.

Domani, Sabato 10 Dicembre, al mattino avremo forti temporali in Sardegna e sul Centro Italia, proprio nell’area di convergenza tra il freddo proveniente da Nord e il caldo in risalita da Sud in base al posizionamento del ciclone Birgit:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si sposterà lentamente verso Sud, persistendo in ogni caso su Sardegna e Centro Italia, dove potremo avere fenomeni particolarmente intensi mentre al Nord inizierà ad aprirsi la porta del freddo grazie alla traiettoria del ciclone Birgit, sempre più vicino ai Balcani dove il maltempo sarà particolarmente estremo:

Attenzione anche al forte vento e alle mareggiate, soprattutto dal pomeriggio di Sabato in poi su Sardegna e Centro/Sud (versante tirrenico). Non mancheranno le trombe d’aria e le grandinate, a causa dei grandi contrasti termici tra il freddo in arrivo dopo il caldo anomalo di queste ore.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: