Il Ciclone Birgit e questa giornata di meteo-follia: dal polo ai tropici in 100km nel cuore d’Italia

Come ampiamente previsto nelle previsioni meteo di ieri, oggi l’Italia sta vivendo un giorno di follia meteorologica a causa del Ciclone Birgit che sta determinando enormi sbalzi termici e fenomeni meteo estremi nel nostro Paese. La situazione più pazza è quella dell’Appennino settentrionale: tra Liguria e Romagna passiamo nell’arco di 100 chilometri da scenari polari a scenari tropicali.

Al Nord, infatti, fa particolarmente freddo e nevica a bassa quota in molte località. Le temperature massime non hanno superato +1°C ad Aosta, Bolzano e Sondrio, +2°C a Trento e Varese, +3°C a Novara, Como e Asti, +4°C a Milano, Torino, Cuneo, Alessandria e Bergamo, +5°C a Verona, Modena, Pavia, Lodi, Reggio Emilia e Piacenza, +6°C a Bologna, Parma, Brescia, Cremona e Ferrara, +7°C a Genova, Venezia, Ravenna, Treviso e Forlì. La neve cade copiosa sui rilievi alpini, fino a bassa quota, e imbianca anche molti fondovalle dal Piemonte all’Alto Adige.

L’aria calda, però, scorre impetuosamente alle alte quote spinta dai forti venti di scirocco e determina un clamoroso rialzo termico anche nelle aree più esposte dello stesso Nord, ove abbiamo addirittura +15°C a Trieste e La Spezia. Proprio questa situazione sta determinando il terribile fenomeno del gelicidio tra basso Piemonte e zone interne della Liguria.

Il cielo è ovunque coperto da nubi in tutto il territorio nazionale, ma le precipitazioni sono diffuse esclusivamente al Nord, particolarmente intense al Nord/Est con picchi di 50mm in Friuli Venezia Giulia e 40mm nelle pianure del Veneto, ma la situazione più seria è sull’Appennino tosco/emiliano dove sono in atto piogge torrenziali anche ad altissima quota con temperature elevatissime a causa del vento di scirocco che soffia impetuoso, tanto che a La Spezia ha raggiunto i 74km/h sulla costa.

Mentre pochi chilometri più a nord, dal Piemonte alla Lombardia, sta nevicando persino a 350–400 metri di altitudine, sulle vette dell’Appennino settentrionale sono caduti oggi ben 146mm di pioggia ai 1.794 metri del Lago Scaffaiolo dove al momento abbiamo +4°C; altri 136mm di pioggia ai 1.540 metri della Val di Luce con addirittura +6°C; ancora 121mm ai 1.410 metri del Rifugio Segheria con +6,5°C; infine 100mm ai 1.252 metri di Lagdei dove abbiamo +7°C. Lungo le coste, invece, la località più piovosa è Parana, frazione di Mulazzo, con 108mm di accumulo pluviometrico giornaliero, sempre nell’alta Toscana.

Ma se le temperature sull’Appennino settentrionale sono inquietanti per l’eccezionalità del caldo fuori stagione, non è diversa la situazione nel resto dell’Italia centrale, in modo particolare sul versante adriatico dove tra Marche, Abruzzo e Molise abbiamo valori termici folli per il periodo: +23°C a Pescara e Tortoreto, +22°C a Nereto e Termoli, +21°C a Chieti, Carassai e Amandola, +20°C ad Ascoli Piceno e San Severino Marche, +19°C ad Ancona e Macerata, +18°C a Pesaro, Fano, Senigallia e Jesi.

Nel versante tirrenico le temperature sono un po’ più basse, ma comunque di gran lunga superiori rispetto alle medie stagionali: +20°C a Guidonia, +19°C a Terni, +18°C a Roma, Latina, Anzio, Sabaudia, Terracina, Piombino e Portoferraio, +17°C a Grosseto, Orbetello, Cecina, Capraia, Tivoli, Monterotondo e Civitavecchia, +16°C a Viterbo e Frosinone.

Infine, al Sud abbiamo +24°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Carini e Falcone, +23°C a Palermo, +22°C a Olbia, Pace del Mela e Brolo, +21°C a Capo d’Orlando, Monreale e Cefalù, +20°C a Reggio Calabria, Cagliari, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Termini Imerese, +19°C a Cosenza, Oristano, Foggia, Crotone e Castellammare di Stabia, così come se fosse un giorno qualunque di fine settembre o – se fresco – di inizio ottobre.

Nella serata odierna il maltempo si sposterà verso Sud, estendendosi alla Sardegna, a Toscana, Umbria e Lazio, con i primi forti temporali nel basso Lazio, ma anche al Nord/Est oltre il confine con violenti nubifragi in Slovenia e Croazia. Poi domani, Sabato 10 Dicembre, il fronte freddo inizierà ad estendersi in modo più deciso verso il Sud per il transito del ciclone Birgit proprio sull’Italia: avremo così forti piogge e temporali in Sardegna, Umbria, Lazio, Campania e, nel pomeriggio/sera, anche su Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica settentrionale. Sui Balcani il maltempo più estremo si sposterà in Algeria, ma dalla serata l’ingresso di masse d’aria molto fredde determinerà forti e abbondanti nevicate in Austria e soprattutto Slovenia, dove si imbiancherà anche la capitale Lubiana, e nel centro/nord della Croazia.

