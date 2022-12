Ciclone Birgit: il terribile fenomeno del gelicidio flagella la Liguria | FOTO

MeteoWeb

Il Ciclone Birgit ha improvvisamente catapultato il Nord Italia in inverno, portando freddo e neve a bassa quota. Un altro fenomeno sta invece caratterizzando l’Appennino Ligure: il gelicidio. Al Passo del Faiallo, a 1.000 metri di quota, in provincia di Genova, uno strato di ghiaccio ricopre tutto, dalle strade, agli alberi, alle recinzioni, come dimostrano le spettacolari foto della gallery scorrevole in alto.

Si richiede molta attenzione in zona.

Cos’è il gelicidio

Il gelicidio, noto anche come “pioggia congelata”, è una delle condizioni meteorologiche più pericolose che ci sia in assoluto. Si tratta di una vera e propria pioggia di ghiaccio, provocata dal fenomeno della sopraffusione, cioè la presenza di strati d’aria calda in quota mentre al suolo fa ancora freddo. Così nell’atmosfera i fiocchi di neve si sciolgono alle alte quote dove trovano l’aria calda e diventano pioggia, ma poi quando stanno per toccare il suolo si congelano nuovamente perché le temperature ai bassi strati rimangono fredde e localmente sottozero.

Quando arriva al suolo, il gelicidio forma uno strato di ghiaccio trasparente, omogeneo, liscio e molto scivoloso, racchiudendo i rami degli alberi, gli arbusti, gli steli dell’erba, i cavi elettrici all’interno di un involucro assai duro di acqua cristallizzata e trasparente. Si tratta di condizioni molto pericolose per pedoni e automobilisti e alberi e linee elettriche possono facilmente cadere sotto il suo peso.

