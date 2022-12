Il Ciclone Birgit porta la neve, risveglio imbiancato in Trentino | FOTO

MeteoWeb

In atto un deciso peggioramento sull’Italia: il responsabile è il Ciclone Birgit, che porta piogge al Centro/Nord e su parte del Sud e neve su Alpi e Appennino settentrionale, con i primi fiocchi fino in Pianura Padana.

Come previsto, la dama bianca ha fatto la sua comparsa in Trentino. “È stato un risveglio imbiancato oggi per molti trentini. Sono previsti fino a 10 centimetri di neve solo a Trento, Ma sono operativi fin dalle prime ore del mattino i mezzi del Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento per tenere le strade pulite e in sicurezza,” ha affermato Maurizio Fugatti, Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige e Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

