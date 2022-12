Il Ciclone Birgit porta maltempo e neve in Pianura Padana: i bollettini della Protezione Civile

MeteoWeb

Dalla serata di oggi, prenderà il via un deciso peggioramento del tempo sull’Italia. Il responsabile sarà il Ciclone Birgit, che porterà piogge al Centro-Nord e su parte del Sud e neve su Alpi e Appennino settentrionale, con i primi fiocchi fino in Pianura Padana.

La conferma sulla nuova fase di maltempo arriva dai consueti bollettini meteo della Protezione Civile, che per la giornata di domani non ha valutato di diramare l’allerta meteo nazionale. Per domani, è comunque prevista allerta gialla in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 9 dicembre 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano-romagnolo, Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati specie sull’Alta Toscana;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord, sulla Campania e sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: su tutti i settori alpilni con quota neve al di sopra dei 400-700 metri con sconfinamenti nei fondovalle e fino a quota di 200 metri sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati. A quote superiori a 1000-1500 m sull’Appennino settentrionale, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento, specie le minime.

Venti: forti meridionali al Centro-Sud e sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui settori appenninici. Forti di Garbino su Romagna e Marche.

Mari: molto mossi tutti i bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 dicembre 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna orientale, Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche settentrionali ed occidentali, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o localmente elevati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Centro-Sud ed Emilia-Romagna, su Triveneto e Lombardia orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sui settori adriatici di Marche e Romagna, in locale sensibile aumento al Nord.

Venti: Forti sud-occidentali sulla Sardegna, con tendenza a rinforzare nel corso della giornata fino a burrasca sui settori meridionali ed a ruotare da nord sul resto della Sardegna. Forti sud-occidentali sul Centro-Sud con locali rinforzi in serata. Tendenti a forti settentrionali al Nord.

Mari: molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati il Mare ed il Canale di Sardegna, ed in serata il Tirreno centro-meridionale.

