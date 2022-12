Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo del weekend: forti temporali e tanta neve

MeteoWeb

Avanza il maltempo sull’Italia per la nuova perturbazione che riempie i cieli del Mediterraneo centro/occidentale di nubi localmente temporalesche, anche se fino al momento l’unica Regione interessate da precipitazioni degne di nota è la Campania dove da stamani sono caduti 55mm di pioggia a Licola, 43mm a Quarto, 37mm a Monteruscello, 31mm a Marano, 28mm a Santa Maria Capua Vetere e Marcianise, 25mm a Pozzuoli, 22mm a Castiglione del Genovesi, 20mm a Procida e Bacoli, 19mm a Pontecagnano, 18mm a Salerno, 17mm ad Aversa, 16mm a Ischia, 15mm a Vietri sul Mare e Caiazzo, 12mm a Battipaglia, 10mm a Caserta, Laceno e Frassineto.

Contestualmente, al Sud le temperature sono in rapido aumento dopo il freddo dei giorni scorsi: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +21°C a Siracusa, +20°C a Reggio Calabria, +19°C a Palermo, +18°C a Catania, +17°C a Messina, Lecce, Brindisi, Trapani e Crotone, +16°C a Bari, Cagliari, Taranto e Olbia.

Nelle prossime ore i temporali si intensificheranno nel Tirreno centrale, dove sono in atto le prime forti piogge nella zona costiera di Roma. Fenomeni che diventeranno particolarmente intensi in serata, coinvolgendo anche il nord della Campania e l’isola di Ischia, dove è in corso l’evacuazione di oltre mille persone che vivono nella “zona rossa” a rischio frane.

Domani, Sabato 3 Dicembre, il maltempo si estenderà a tutto il Centro/Nord: forti temporali colpiranno il Lazio al mattino, risalendo dapprima su Umbria, Toscana, Liguria ed Emilia Romagna e poi, nel pomeriggio, anche sul resto del Nord. Abbondanti nevicate interesseranno il Nord/Ovest sin dalle basse quote, a partire dai 400 metri circa, soprattutto al confine tra Piemonte e Liguria ma anche sulle Alpi. Al Sud, invece, forti piogge colpiranno le zone joniche, molto violente nel pomeriggio-sera sui versanti orientali di Etna, Peloritani e Aspromonte dove si attiverà il fenomeno dello “stau“, oltre che sul Salento. Le temperature saranno in ulteriore aumento con picchi vicini ai +25°C sulle coste del basso Tirreno di Calabria e Sicilia per il fenomeno del “föhn“, opposto appunto allo “stau“.

Domenica 4 Dicembre il maltempo si intensificherà al mattino nel medio Tirreno (Toscana, Lazio e Campania) ma anche nel Golfo di Taranto, tra Puglia e Calabria. Nel corso della giornata migliorerà al Centro/Sud mentre rimarrà brutto al Nord, dove sarà un weekend piovoso, uggioso e freddo, tipicamente invernale nonostante l'aumento termico che la prossima settimana determinerà giornate tipicamente primaverili soprattutto al Centro/Sud, dove tornerà stabilmente a splendere il sole con temperature ben oltre i +20°C nelle ore diurne.