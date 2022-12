Allerta Meteo Marche, l’avviso del Comune di Ostra: “non restate al piano terra delle case”

MeteoWeb

Per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, sulle Marche centro-settentrionali è prevista allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico a causa della nuova ondata di maltempo che colpirà l’Italia. Il Comune di Ostra, già colpito dall’alluvione del 15 settembre scorso, ha diramato un avviso in cui, tra le altre cose, chiede ai cittadini di non restare al piano terra delle abitazioni. Il Comune ha pubblicato sui social un messaggio di allerta, valido per tutta la giornata di domani.

Nell’avviso diramato dal Comune di Ostra, si chiede, inoltre, di non muoversi se non per stringenti necessità e di valutare se spostare le auto in un posto sicuro.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche ha fatto sapere che domani sono previsti temporali e forti piogge su gran parte della regione.