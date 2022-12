USA, bufere di neve e temporali: allerta meteo per 15 milioni di americani

MeteoWeb

Oltre 15 milioni di americani, in 14 Stati, sono sotto allerta meteo, mentre una forte tempesta si abbatte oggi su parti delle regioni del Sud e del Centro-Sud degli Stati Uniti. I meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, affermano che oltre 30cm di neve, forti venti e condizioni di blizzard dovrebbero iniziare questa settimana per molti americani nelle Plains settentrionali. Nel corso della settimana, la tempesta si sposterà verso est, scaricando potenzialmente notevoli quantità di neve in alcune parti del Midwest.

La fonte di queste nevicate si è spostata sugli stati del Pacifico lo scorso fine settimana, portando forti piogge sulla costa della California e forti nevicate in molte regioni interne dell’Intermountain West. Questo sistema si sposterà verso est nelle Plains tra oggi e domani, martedì 13 dicembre.

Allerte per blizzard sono in vigore per parti di cinque stati oggi, in particolare il Nebraska occidentale, il Colorado nordorientale, il South Dakota occidentale, il Montana sudorientale e il Wyoming orientale. Il National Weather Service (NWS) ha anche emesso allerte per tempesta invernale per una parte più ampia delle Plains settentrionali.

La stessa tempesta creerà anche una minaccia di forte maltempo negli Stati Uniti meridionali durante la settimana: previsti forti venti, grandine e tornado. Le zone più a rischio di tornado sono soprattutto Louisiana e Mississippi.

È probabile che il peggio della tempesta avverrà nella tarda mattinata di martedì 13 dicembre fino a mercoledì 14, con tassi di nevicate fino a diversi centimetri all’ora nei punti più colpiti. La tempesta in rafforzamento produrrà anche venti molto forti, con raffiche di quasi 100km/h in alcuni punti. È probabile che i venti forti e le forti nevicate si combinino per creare condizioni di blizzard, ufficialmente definite come una tempesta di neve con venti pari o superiori a 55km/h e visibilità inferiore a 400 metri per tre ore consecutive.

La neve continuerà ad espandersi verso est mentre la tempesta si rafforza nella notte tra martedì e mercoledì, consentendo ai fiocchi di cadere in Minnesota e Wisconsin prima dell’alba di mercoledì. Alto anche il pericolo di ghiaccio in queste zone.

Dove non ci sarà ghiaccio, la neve cadrà rapidamente e pesantemente, potenzialmente per un totale di oltre 15cm per città come Duluth (Minnesota), Rhinelander (Wisconsin) e Marquette (Michigan). I quantitativi totali di neve varieranno notevolmente a seconda della località. Molti punti sono destinati a ricevere più di 30cm di neve, forse anche 60cm nelle località più colpite. Pierre e Rapid City, in South Dakota, così come Bismarck e Jamestown, in North Dakota, potrebbero avere alcuni dei quantitativi totali più alti della regione.

È probabile che viaggiare diventi difficile o impossibile durante il peggio della tempesta. “Oltre al fatto che gli alti quantitativi totali di neve avranno un impatto, questa tempesta durerà per diversi giorni, probabilmente non si fermerà fino a giovedì 15 o venerdì 16“, ha detto Lauren Hyde, meteorologa di AccuWeather, osservando che potrebbe volerci un tempo insolitamente lungo prima che le condizioni di viaggio migliorino. Le principali strade come le interstatali 90 e 94 probabilmente chiuderanno, poiché le squadre non saranno in grado di tenere il passo con un così grande volume di neve.

Nel corso della settimana, l’attenzione potrebbe rivolgersi al Nord-Est, dove potrebbe verificarsi il capitolo finale di questa enorme tempesta. Potrebbero essere in arrivo altre forti nevicate e ghiaccio, mentre l’inverno prende piede in tutti gli USA.