Alluvione in Spagna: case allagate e auto trascinate via in Extremadura | FOTO e VIDEO

Le intense piogge che si stanno riversando in Extremadura, comunità autonoma nella parte sudoccidentale della Spagna, stanno provocando un’alluvione, con allagamenti e tanti danni e disagi. Molte strade sono state chiuse perché rese impraticabili dagli effetti del maltempo. La forza dell’acqua, per esempio, ha spazzato via un tratto di strada tra Cáceres e Badajoz: la strada rimane chiusa al traffico.

Maltempo Spagna, la furia dell'acqua spazza via un tratto di strada Cáceres-Badajoz

Situazione molto complicata a La Roca de la Sierra, dove l’acqua entra nelle case a seguito dello straripamento del torrente Rivera de Troya. I Vigili del Fuoco stanno aiutando a evacuare le persone che non possono uscire di casa. Le immagini che arrivano dalle zone colpite mostrano anche auto trascinate dalla furia dell’acqua.

Alluvione Spagna, disastro a La Roca de la Sierra

Alluvione in Spagna, auto trascinate dall'acqua a La Roca de la Sierra

Le intense precipitazioni delle ultime ore hanno provocato disagi anche nella provincia di Cáceres, dove i Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare diversi interventi a causa dell’allagamento di case e garage. Fortunatamente, non si sono verificati danni alle persone. Il Comune di Cáceres comunica lo straripamento della Ribera del Marco, l’interruzione del traffico nelle vie Ronda de Puente Vadillo e Atahualpa, Molinero e Águilas. Un muro è caduto sulla strada di Valdeflores. I Vigili del Fuoco hanno dovuto agire anche nella zona industriale di Capellanías, dove hanno dovuto rimuovere diversi veicoli da una grande pozza d’acqua che si è formata la scorsa notte.

Disagi, come rami caduti, anche in altre parti della provincia di Cáceres, ma che non hanno avuto grosse conseguenze.

Maltempo Spagna, allagamenti a Badajoz

Emergenza alluvione innalzata al livello 1 in Extremadura

La Junta de Extremadura ha attivato il Piano Speciale di Protezione Civile (Inuncaex) in situazione di emergenza 1 a causa di allagamenti in alcune città. Il 112 Emergency Care Center in Extremadura ha ricevuto un totale di 484 chiamate dalla mezzanotte di oggi, 13 dicembre. Per quanto riguarda gli incidenti, ne sono stati registrati un totale di 95, di cui 29 legati a fenomeni meteorologici avversi: 20 nella provincia di Cáceres e 9 a Badajoz.

Anche nel vicino Portogallo, si registrano inondazioni e danni a causa delle forti piogge.