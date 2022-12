Maltempo, piogge torrenziali in Portogallo: Lisbona di nuovo sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo ha colpito il Portogallo nelle scorse ore, e Lisbona si è risvegliata (di nuovo) sott’acqua. Le piogge torrenziali della notte hanno provocato allagamenti in diverse zone della città e in generale in tutta l’area metropolitana, così come accaduto la scorsa settimana. Diversi e pesanti i disagi: molte scuole e università sono chiuse, strade e linee ferroviarie che portano alla capitale sono interrotte.

Il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, ha parlato di quartieri in “situazione catastrofica“, con molti danni materiali, sebbene non ci siano vittime.

L’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (IPMA) ha reso noto che il transito della perturbazione non è ancora concluso, anzi, è prevista un’intensificazione nelle prossime ore. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di evitare di uscire di casa se non in casi di necessità.

Piogge torrenziali in Portogallo, Lisbona sott'acqua