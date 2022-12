Alluvione Ischia: 53enne tenta di rubare auto, carabinieri beccano “sciacallo”

MeteoWeb

Proseguono le attività anti-sciacallaggio sull’isola di Ischia: attenzione altissima nel cuore lacerato di Casamicciola. I carabinieri hanno denunciato un 53enne di Forio già noto alle forze dell’ordine: era alla guida di un’auto rubata poche ore prima in una strada non lontana da quelle travolte dalla frana. Dovrà rispondere di ricettazione. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, un uomo del posto impegnato come tanti altri residenti nel sostenere l’isola verde.

Durante il servizio sono state identificate 112 persone e controllati 75 veicoli.